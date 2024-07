San Marino Open: Fognini torna nel doppio, Weis sconfigge Paire

Nell'ultimo incontro serale del 1° turno il bolzanino Alexander Weis ha sconfitto 6-2 6-1 il francese Benoit Paire: affronterà Andrea Pellegrino. Dal pomeriggio ripartono gli incontri sul centrale: Chun-Hsin Tseng (TPE) vs Carlos Lopez Montagud (ESP): Alexandre Muller (FRA) vs Giovanni Fonio (ITA). Dalle 18.30 Thomas Fancutt (AUS) / Johannes Ingildsen (DEN) vs Emanuele De Sanctis (ITA) / Fabio Fognini (ITA). IN serata 8:30 la sfida tra Marco Cecchinato e Juan Manuel Cerundolo.

Nel Court 3 Gustavo Heide (BRA) vs Nerman Fatic (BIH); il doppio Sergio Martos Gornes (ESP) / David Vega Hernandez (ESP) vs Daniel Dutra da Silva (BRA) / Nick Hardt (DOM); Boris Arias (BOL) / Federico Zeballos (BOL) vs Petr Nouza (CZE) / Patrik Rikl (CZE); Gustavo Heide (BRA) / Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) vs Marco Bortolotti (ITA) / Matthew Christopher Romios (AUS)

Sul Court 2 sempre dalle 14.00 Gonzalo Escobar (ECU) / Skander Mansouri (TUN) vs Luis David Martinez (VEN) / Cristian Rodriguez (COL).

