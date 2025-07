TENNIS San Marino Open, Forcellini: "Evento che coinvolge tutto il Paese". Fabbri: "Upgrade del torneo? Obiettivo da raggiungere"

Guardano con fiducia al presente e al prossimo futuro degli Internazionali di Tennis il presidente del CONS Christian Forcellini e il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri.

"Gli internazionali di Tennis rimangono comunque uno dei grandi eventi della Repubblica di San Marino" - afferma Forcellini - "uno di quegli eventi che bisogna continuare ovviamente ad appoggiare, perché comunque è un evento che non è un solo evento sportivo, è un evento che coinvolge tutto il paese, è un evento che porta un indotto dal punto di vista turistico, le persone che vengono a vedere, gli spettatori, la stampa, l'interesse nei confronti del paese, quindi credo che sia uno di quegli eventi internazionali fondamentali per promuovere il nostro paese in giro per il mondo".

Da tanti anni si parla della prospettiva di avanzare, di entrare nel circuito maggiore per un torneo che attirerebbe maggiori giocatori e quindi maggior pubblico. È stato sempre richiesto l'intervento dello Stato, può arrivare in un breve termine secondo lei? "Siamo in questo momento in un momento importantissimo per lo sport, perché siamo concentrati sui tavoli di lavoro per la riforma della legge sullo sport, che ha diversi focus di approfondimento" - ammette il Segretario Fabbri - "Certamente in questo momento siamo concentrati sulla razionalizzazione e su maggiori risorse allo sport da usare bene. L'upgrade di questo splendido evento rappresenta certamente uno dei focus di approfondimento e un obiettivo certamente da perorare e cercare di raggiungere".

