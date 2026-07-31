SAN MARINO OPEN San Marino Open, fuori tutti gli italiani: ai quarti non ci saranno azzurri Dopo Cecchinato, perdono anche Maestrelli e Pellegrino. Avanzano Varillas e Monteiro

Il San Marino Open 2026 rimane senza italiani già ai quarti di finale. La partita del tardo pomeriggio – diventata di fatto un serale, dopo essersi trasformata in una maratona quasi da Slam – e la successiva hanno visto l'eliminazione degli ultimi due azzurri ancora in corsa, Francesco Maestrelli e Andrea Pellegrino. Il pisano ha perso in tre set contro il peruviano Juan Pablo Varillas, dopo una battaglia di tre ore e mezza, il pugliese non è mai entrato in partita contro il brasiliano Thiago Monteiro, che ha chiuso il discorso in un'ora e 17 minuti.

Entrambi arrivavano, sulla carta, con il pronostico a favore e una delle otto teste di serie accanto al proprio nome, ma il ranking attuale dei rispettivi avversari era alquanto bugiardo e lo si è visto sul campo. Varillas, numero 274, è un ex numero 60, specialista della terra rossa – su cui ha vinto sette Challenger –, e ha risposto colpo su colpo al più giovane Maestrelli. Andato più volte fuori giri, battuto 7-6 nel primo set, capace di recuperare per 6-4 nel secondo, si è poi sciolto sul più bello nel terzo, quando, dopo aver recuperato un break al peruviano, ha ceduto nuovamente il servizio, aprendo un'autostrada verso il 6-3 finale.

Quasi senza storia è stata la sfida tra Monteiro e Pellegrino, settimo incrocio tra i due. Il brasiliano, arrivato con il numero 303 del ranking, ha ben nove Challenger su terra rossa in bacheca e contro l'italiano aveva già vinto cinque volte. A San Marino è arrivata la sesta, con un netto 6-3 6-2, in cui Pellegrino non è mai entrato in gara, trovando, sì, dei bei colpi, ma commettendo troppi errori non forzati.

Ne restano otto, dunque, con sole tre teste di serie ancora in tabellone. Il programma dei quarti prevede alle 16 la sfida tra Timofey Skatov e Varillas, alle 17 – sul campo 3 e quindi l'unica gara non in diretta su Rtv – Alexandre Muller contro Mili Poljicak, alle 18.30 l'incrocio tra Facundo Diaz Acosta e Juan Carlos Prado Angelo e, in serale, la chiusura con Monteiro contro Vilius Gaubas.

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