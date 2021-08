San Marino Open: Gaio e Mazza eliminati, vince il "baby" talento Rune

Immagini dalla giornata

Non sono mancate le prime eliminazioni eccellenti agli Internazionali di Tennis di San Marino come quella del faentino Federico Gaio, testa di serie n.5, sconfitto con un doppio 7-6 dal russo Kotov, ripescato dopo la sconfitta nelle qualificazioni. Non basta, invece, una gran prestazione al riminese Manuel Mazza, al primo Challenger della sua carriera. Il boliviano Hugo Dellien, n.4 del seeding, si impone 6-4 7-5 ed avanza al secondo turno. Per quanto riguarda gli altri italiani Marcora fa suo il derby con Pellegrino 7-6 7-6. Menzione particolare anche per il giovanissimo danese Holger Rune, vincitore del Roland Garros junior 2020 e considerato un predestinato del tennis dagli addetti ai lavori, che ha battuto il belga Cagnina in due set (6-3 6-4).