San Marino Open: Gigante avanza

Programma fitto di impegni per il San Marino Open e, per questo, anticipato alle 12 nella giornata di martedì. E dopo Arnaldi e Giustino, Matteo Gigante è il terzo tennista italiano a strappare il pass per il secondo turno. Il giovanissimo classe 2002, n.274 del ranking ATP e tra i prospetti più interessanti del tennis azzurro, ha superato in due set l'olandese Jelle Sels. 6-2 6-3 in un'ora e venti di gioco per Gigante che ora troverà l'ungherese Marozsan, giustiziere di Flavio Cobolli.

Sul campo 2 del Centro Tennis di Fonte dell'Ovo continua la corsa di Lukas Neumayer che proprio ieri aveva eliminato Marco De Rossi nelle qualificazioni. Il tennista austriaco ha avuto vita facile, almeno nel primo set, contro il russo Gakhov sconfitto per 6-2 7-6. Ora sulla strada di Neumayer l'italiano Matteo Arnaldi, numero 8 del seeding. Molto più lungo e combattuto, invece, il match del campo 3 tra Maxime Janvier e l'altro qualificato, Oleg Prihdoko. All'ucraino non è riuscita l'impresa con il francese che si è imposto al terzo set. 6-1 3-6 7-5 il punteggio finale dopo due ore e 40 minuti di partita.