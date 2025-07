San Marino Open: Gigante in semifinale

Con il brivido, ancora una volta, ma alla fine Matteo Gigante strappa il pass per le semifinali del San Marino Open. Il tennista italiano, unico azzurro rimasto in gioco, supera il francese Pavlovic in 3 set (3-6 6-4 6-3) ed ora se la vedrà con Klein, sabato sera non prima delle 20.30.

Dopo una maratona da quasi 2 ore e mezzo lo slovacco si guadagna la semifinale del San Marino Open, imponendosi sul n.7 del seeding Neumayer 6-7 6-4 6-4. Tra i migliori quattro anche Thiago Agustin Tirante, testa di serie n.2: doppio 6-3 a Mayot.