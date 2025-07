TENNIS San Marino Open: Gigante in semifinale con Klein, l'altra è Prizmic-Tirante Il tennista azzurro vince ancora al terzo set, supera Pavlovic ed è tra i migliori 4 del San Marino Open: prossimo avversario Lukas Klein. Nella parte bassa del tabellone Prizmic e Tirante regalano spettacolo ed ora si sfideranno per un posto in finale.

Con il brivido – ancora una volta – ma Matteo Gigante infiamma il Centrale ed è tra i migliori 4 del San Marino Open. Dopo i faticosi successo al 3° set contro Ivanovski e Poljicak, il tennista romano inizia in salita anche con il francese Luka Pavlovic, che si impone 6-3 e lo costringe al “solito” match di rincorsa. Ma Gigante ormai ci ha fatto l'abitudine e – anche grazie all'aiuto del pubblico – risale, chiudendo 6-4 6-3 nei due successivi parziali. Un po' a corrente alternata ma, come detto, il classe 2002 vola in semifinale e vede il traguardo sempre più vicino.

"Ora mi sono stufato di partire così" - dice Gigante - "A parte gli scherzi, ora sono negli ultimi quattro del torneo, quindi indubbiamente dovrò alzare il mio livello di gioco, perché ad essere onesto non è stato il migliore. Ora devo riposare al meglio perché sono un po' stanchino e poi mi farò trovare pronto".



A vedersela con Gigante sarà lo slovacco Lukas Klein che, dopo l'eccellente scalpo della testa di serie n.1 Royer, si toglie lo sfizio di eliminare anche la n.7, l'omonimo Lukas Neumayer. Ennesimo match maratona di questo San Marino Open, da 2 ore e mezzo. Primo set senza break, vinto dall'austriaco 7-6 al tie-break. Poi Klein cresce d'intensità e, con due break nelle altre due partite, strappa il pass con un doppio 6-4.

Nella parte bassa del tabellone invece Thiago Agustin Tirante, n.2 del seeding, batte Mayot sul campo 3 ed ora attende il talentino croato Dino Prizmic, che fa suo il “derby Next Gen” con il classe 2007 Justin Engel. Il punteggio finale racconta di un 6-2 6-2 in favore di Prizmic – che di anni ne ha solo 20 – ma, per qualità di gioco offerto, è stata una delle partite più belle di questa edizione. Un onore per il pubblico aver ammirato questi due tennisti, pronti a calcare palcoscenici prestigiosi in un prossimo futuro. Per adesso Prizmic fa valere quel briciolo di esperienza in più, dipinge il campo e costringe spesso e volentieri Engel all'errore. Regalandosi così la semifinale...

"È stata una gran partita" - ammette Prizmic a fine partita - "Voglio congratularmi con Engel, è molto giovane ma è già un giocatore incredibile, avrà un futuro radioso. Poi voglio ringraziare il pubblico che è venuto a vederci, c'era una grande atmosfera. Sono contento di aver giocato e di aver vinto".







