San Marino Open: in campo Goffin, poi Fognini, il n°1 Muller esce a sorpresa

Oggi si completa il primo turno degli Internazionali San Marino Open: in campo i due giocatori più attesi. Adesso il n°3 David Goffin, contro Federico Gaio. Alle 20:30, sempre sul centrale, c'è Fabio Fognini, n°4 del tabellone, contro l'argentino Andrea Collarini. Nel pomeriggio, il n°2 Jaume Munar ha eliminato Francesco Pàssaro con un doppio 6-4, mentre sono caduti il n°5 Flavio Cobolli, batutto 6-3 4-6 6-1 da Kyrrian Jacquet, e il n°7 Zdenek Kolar, caduto 6-2 6-3 con Valentin Vacherot, entrambi provenienti dalle qualificazioni.

Nikolas Sanchez Izquierdo ha fatto suo il derby spagnolo con Carlos Taberner col punteggio di 6-2 2-6 5-7, Vitaly Sachko ha prevalso 6-4 2-6 6-3 su Nicholas Ionel e Andrea Pellegrino ha avuto la meglio su Aziz Dougaz, ritiratosi per infortunio sul 6-3 4-1 per l'italiano. Pellegrino ora se la vedrà con la grande sorpresa odierna, il ravennate Enrico Dalla Valle, che dopo aver passato le qualificazioni ha eliminato in 6-3 6-4 il n°1 del tabellone, e n°81 del ranking ATP, Alexandre Muller.