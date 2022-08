Appuntamento dalle 17:00 su San Marino RTV (canali831 digitale terrestre in tutta Italia, 520 Sky e 93 Tivùsat) con streaming sulla web/TV dell'emittente di Stato per seguire le gare dei quarti del San Marino Open in programma sul centrale di Montecchio. Si parte con Arnaldi - Morozsan, a seguire Marco Cecchinato vs Valentin Vacherot. Non prima delle 20:45, Pavel Kotov vs Alexander Wais.