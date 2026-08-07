San Marino Open J60, sarà doppia finale Italia - Romania

Sarà doppia finale Italia – Romania nel torneo J60 di San Marino, la versione giovanile degli Internazionali di tennis del Titano. Dennis Ciprian Spircu sfiderà Lorenzo Rocco, al maschile, mentre Sofia Cadar affronterà Natalia Maria Dicu, al femminile.

Tra i ragazzi, percorso senza concedere set agli avversari per entrambi i finalisti. Il rumeno Spircu è la testa di serie numero 1, grazie alla 436a posizione nel ranking Junior. Sul proprio cammino ha incontrato ed eliminato in 6-2 3-0 e ritiro la wild card italiana Emanuele De Sanctis e con un doppio 6-3 la testa di serie numero 3, Michele Maniglia. Rocco ha battuto la testa di serie numero 8, il danese Gabriel Maciel Araujo Pyndt, in 6-3 6-1, e il francese Samuel Schifano, con stesso punteggio.

Tuttavia, i due finalisti non giocheranno solo un contro l'altro, ma anche uno accanto all'altro, nel sabato sammarinese, perché sono arrivati insieme in fondo al tabellone di doppio, con la testa di serie numero 1 e, anche qui, senza perdere set. Ad aspettarli troveranno la coppia italiana formata da Van Son Didoni e Sebastiano Mantovani.

Per quanto riguarda il femminile, Cadar, testa di serie numero 3, ha eliminato due connazionali sul proprio cammino: Margherita Ferretti, con punteggio di 7-5 6-1, e Diletta D'Amico, in tre set, per 1-6 6-4 6-1. Dall'altro lato, Dicu ha battuto l'italiana Veronica Mavero in tre set, con identico punteggio, e la qualificata montenegrina Nadja Knezevic, con doppio 6-1.

Anche la finale di doppio vedrà di scena una rumena, Romina Hincu, insieme a Daria Litvinova, in gara come atleta indipendente. Le teste di serie numero 2 sfideranno a propria volta una coppia italiana: Giulia Maria Sofia Bonaccorso e Diletta D'Amico. Tre finali cominceranno alle 9, sui campi di Montecchio, seguirà, dopo pausa, quella di doppio maschile.







