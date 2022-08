San Marino Open: Jianu batte Izquierdo ed è in semifinale

Il rumeno Filip Cristian Jianu, classe 2001, ha la meglio sullo spagnolo Sanchez Izquierdo e vola in semifinale. In due set 6-2/6-4 si è sbarazzato in un'ora e mezzo dell'avversario che non lo ha quasi mai impensierito se non nella prima parte del primo set, quando lo spagnolo si è aggiudicato il primo game, poi ha accorciato portandosi sul 3-2. Ma da quel momento in poi per lo spagnolo poco da fare. Sembrava essersi ripreso bene Izquierdo nel secondo gioco. Vantaggio 0-2, 1-3, poi però ha subito la rimonta di Jianu. Sorpasso 5-4 e chiusura definitiva con il 6-4. Il rumeno si qualifica per le semifinali e affronterà l'italiano Arnaldi.