San Marino Open, Juan Pablo Varillas: "Sono felice per la vittoria e l'accesso ai quarti"

Nel video l'intervista con Juan Antonio Varillas

Sì, le condizioni erano completamente diverse. Ho giocato tutto il torneo durante il giorno, con il caldo. La palla si comportava in modo completamente diverso e rimbalzava di più. Di sera invece era tutto molto più lento e ogni singolo punto era davvero, davvero lungo. Però sono felice per la vittoria. È stata una grande battaglia. Francesco è un ottimo giocatore. Sono felice di essere arrivato ai quarti di finale qui a San Marino.

Ora un po' di relax e poi inizi a preparati mentalmente per la prossima partita?

Sì, adesso mi riposerò bene, andrò dal fisioterapista, farò un massaggio e recupererò in vista della prossima sfida.







