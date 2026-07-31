SAN MARINO OPEN San Marino Open, Juan Pablo Varillas: "Sono felice per la vittoria e l'accesso ai quarti"

Sì, le condizioni erano completamente diverse. Ho giocato tutto il torneo durante il giorno, con il caldo. La palla si comportava in modo completamente diverso e rimbalzava di più. Di sera invece era tutto molto più lento e ogni singolo punto era davvero, davvero lungo. Però sono felice per la vittoria. È stata una grande battaglia. Francesco è un ottimo giocatore. Sono felice di essere arrivato ai quarti di finale qui a San Marino.

Ora un po' di relax e poi inizi a preparati mentalmente per la prossima partita?

Sì, adesso mi riposerò bene, andrò dal fisioterapista, farò un massaggio e recupererò in vista della prossima sfida.

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