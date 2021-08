TENNIS San Marino Open: Kolar-Martinez trionfano nel doppio

San Marino Open: Kolar-Martinez trionfano nel doppio.

Al San Marino Open, in attesa delle semifinali del singolare, si è giocata anche la finale del torneo di doppio con il successo della coppia formata dal ceco Zdenek Kolar e dal venezuelano Luis David Martinez contro i due brasiliani Matos e Menezes. Vittoria che è arrivata solo al super tie-break, dopo quasi un'ora e mezzo di gioco, con Kolar-Martinez che si sono imposti 10-3. Prima un set a testa: il primo si è chiuso 6-1 per i tennisti verdeoro, il secondo 6-3 per la coppia testa di serie n.4 del tabellone di doppio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: