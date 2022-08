TENNIS San Marino Open: Kotov vola ai quarti

Pavel Kotov è uno dei pochi a confermare il pronostico in questo sorprendente San Marino Open e avanza ai quarti di finale. Il tennista russo, testa di serie n.2, ha superato in due set il francese Maxime Janvier ma non senza faticare. Nel primo Kotov sfrutta il break sul 3-2 per allungare e chiudere fino al 6-4. Nel secondo, invece, sembrava tutto in discesa per il 23enne nato a Mosca, soprattutto dopo aver strappato il servizio già nel primo game. Janvier però non molla e torna in partita, salvo poi prendersi immediatamente il contro-break sul 4-3. Kotov, a questo punto, non sbaglia più e – con un ultimo e decisivo break nel finale – chiude sul 6-3 in poco più di un'ora e 45 minuti di gioco. Il n.130 del ranking ATP continua nella propria marcia, ai quarti uno tra i due italiani Lorenzo Giustino e Alexander Weis.

