San Marino Open, la pioggia cambia i programmi: qualificazioni dalle 12
La pioggia cambia il cronoprogramma del San Marino Open, che oggi darà il via alle partite con il primo turno di qualificazione. Le prime gare, inizialmente previste per le 10 sui campi di Montecchio, saranno disputate dalle 12, sempre in attesa di miglioramenti del meteo.
Questo l'ordine di gioco provvisorio:
Centrale - inizio ore 12
12:00 PM [2] Federico Bondioli (ITA) vs Michael Vrbensky (CZE)
[6] Mili Poljicak (CRO) vs [WC] Enrico Baldisserri (ITA)
[3] Thiago Monteiro (BRA) vs [Alt] Alberto Bronzetti (ITA)
Manuel Mazza (ITA) vs [11] Niels Visker (NED)
Campo 2 De Luigi - inizio ore 12
Maxime Janvier (FRA) vs [12] Lorenzo Angelini (ITA)
Jozef Kovalik (SVK) vs [8] Gabriele Piraino (ITA)
[1] Juan Pablo Varillas (PER) vs [Alt] Stefan Latinovic (SRB)
[5] Enrico Dalla Valle (ITA) vs [WC] Mattia Logrippo (ITA)
Campo 3 - inizio ore 12
[4] Dali Blanch (USA) vs [WC] Samuel Zannoni (ITA)
[Alt] Siddhant Banthia (IND) vs [7] Tommaso Compagnucci (ITA)
[WC] Alex De Gabriele (MLT) vs [10] Mika Brunold (SUI)
[Alt] Federico Zeballos (BOL) vs [9] Francesco Forti (ITA).