San Marino Open: la sorpresa Lukas Klein trionfa

Partito in sordina e non sotto le luci dei riflettori, lascia San Marino da eroe. Lukas Klein vince - contro pronostico - l’edizione 2025 degli Internazionali di Tennis, sotto gli occhi dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi. Lo fa meritando, giocando la miglior settimana della sua carriera. Un successo che permette al tennista slovacco di scalare la classifica del ranking ATP: ben 40 le posizioni guadagnate, dalla 186 alla numero 146. La finale con il croato Dino Prizmic é stata la ciliegina sulla torta: dopo aver eliminato in serie Valentin Royer - testa di serie n.1 - l’omonimo Lukas Neumayer, n.7, e l’azzurro Matteo Gigante, n.3 del seeding, Klein completa l’opera superando il quinto favorito del main draw sammarinese. Tra l’altro, Prizmic - che ha solo 20 anni e avrà un futuro radioso - arrivava da una settimana dominata, ed era considerato da tutti il favorito. E invece Klein ha portato a casa l’ennesimo “upset”, l’ennesimo ribaltone del suo torneo.

Nonostante un inizio ad handicap, con il break di Prizmic che lasciava presagire a qualcosa di diverso. Poi l’immediato contro-break ha permesso a Klein di prendere fiducia e chiudere il primo set 6-3. Nel secondo lo slovacco parte nel migliore dei modi - con un break sul 2-1 - e si affida al servizio per portarla fino in fondo. Non c’è solo quello però: ci sono i serve&volley, ci sono le scorribande a rete e i momenti ragionati. Una varietà di gioco che manda fuori giri Prizmic, che paga ancora di esperienza. E allora, dopo un’ora e mezzo di gioco, Klein si impone 6-3 6-4 e mette il suo nome nell’albo d’oro di uno dei migliori Challenger al mondo.

"Sono molto contento, non solo di questa finale ma di tutta la settimana. Sono riuscito a giocare un buon tennis, uscendo anche dai momenti difficili. Organizzazione perfetta, mi sono divertito" - afferma Klein - "Erano due anni che non riuscivo a vincere un torneo, quindi conta tanto per me. É il titolo più importante della mia carriera, é tutto perfetto".