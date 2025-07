TENNIS San Marino Open: le sfide della quinta giornata in diretta su RTV

San Marino Open: le sfide della quinta giornata in diretta su RTV.

Quinta giornata per il San Marino Open 2025. Questo il programma con gare in diretta su San Marino RTV.

Campo Centrale - A partire dalle 16:00:

Lukas Klein (SVK) vs [7] Lukas Neumayer (AUT)

A seguire, non prima delle 18.30:

[3] Matteo Gigante (ITA) vs Luka Pavlovic (FRA)



Non prima delle 20:30:

[5] Dino Prizmic (CRO) vs Justin Engel (GER)





Campo 3 - A partire dalle 16:00:

Milos Karol (SVK) / Vitaliy Sachko (UKR) vs Andrew Paulson (CZE) / Michael Vrbensky (CZE)

A seguire, non prima delle 17.30:

Harold Mayot (FRA) vs [2] Thiago Agustin Tirante (ARG)

[1] Karol Drzewiecki (POL) / Ray Ho (TPE) vs Siddhant Banthia (IND) / Alexander Donski (BUL)



Clicca qui per seguire la diretta in streaming

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: