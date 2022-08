TENNIS San Marino Open: Matteo Arnaldi è il primo semifinalista

Deciso e sicuro di sè l'azzurro Matteo Arnaldi fa del dritto il suo miglior amico e si porta a casa la vittoria contro l'Ungherese Fabian Maruzsanu col punteggio di 6-4 6-2. L'azzurro di Sanremo, numero 204 del world ranking, dopo un primo set in cui è riuscito due volte ad annullare la palla break all'avversario, è ripartito alla grande nel secondo parziale grazie ad una prima di servizio consistente. Marozsan non entra più in partita e Arnaldi festeggia tra gli applausi il passaggio in semifinale.

Nel video l'intervista

