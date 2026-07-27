San Marino Open: Napolitano eliminato da Muller

È iniziata ufficialmente la 33ª edizione del San Marino Open con i primi match del main draw. Stefano Napolitano si arrende in un'ora e 14 minuti di gioco al francese Alexandre Muller, con il punteggio di 6-2 6-4 in favore della testa di serie numero 5 del tabellone, già vincitore del torneo nel 2024. Nell'altro incontro del tabellone principale, il boliviano Prado Angelo ha sconfitto in tre set lo spagnolo David Rincon, con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. È saltato invece l'incontro sulla carta più interessante della giornata, tra il georgiano Nikolsz Basiliashvili e Laslo Djere, con il serbo costretto al ritiro.

Completato anche il tabellone di qualificazione. Centrano l'accesso al main draw Tommaso Campagnucci, vincitore contro Dali Blanch per 6-4 7-6, e Enrico Della Valle, che con un doppio 6-3 regola lo svizzero Mika Brunold. Eliminato invece Francesco Forti, che va a un passo dall'impresa contro il peruviano Juan Pablo Varillas. Match che si è risolto solo al tiebreak del terzo set, dopo che il romagnolo ha sciupato la possibilità di chiudere la partita nel terzo set quando ha servito in vantaggio per 5-4. Eliminato anche Manuel Mazza, con il riminese, che si allena spesso a San Marino, sconfitto nettamente per 6-1 6-4 dalla testa di serie numero 3 Thiago Monteiro. Conquistano l'accesso al tabellone principale anche il croato Mili Poljcjiak che batte lo slovacco Kovalik dopo un primo set conquistato al tiebreak da Poljcjak per 16-14, e il ceco Micheal Vrbensky, vincitore in tre set contro Maxime Janvier. Nel programma di gioco do domani spiccano i due derby spiccano i due derby tra Marco Cecchinato e Franco Agamennone e Carlo Alberto Caniato, che sarà opposto a Andrea Peòllegrino. Tommaso Compagnucci sarà invece opposto alla testa di serie numero uno Facundo Diaz Acosta, mentre la wildcard Filippo Romano avrà come avversario il numero 2 del seeding Otto Virtanen.







