TENNIS San Marino Open: nel doppio De Rossi batte Fognini

San Marino Open: nel doppio De Rossi batte Fognini.

Grande esordio per Marco De Rossi nel tabellone di doppio del San Marino Open. Il sammarinese, in coppia con Manuel Mazza, ha battuto in due set Fabio Fognini e German Gaich, col punteggio di 6-3 6-4, accedendo così ai quarti di finale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: