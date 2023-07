BOWLING San Marino Open: oggi si chiudono le qualificazioni, De Marini in corsa per le finali Il biancazzurro punta a rientrare nei 48 che domani si giocheranno il titolo.

Sta entrando nel vivo il San Marino Open di Bowling, tappa dell'Europea Tour in corso a Serravalle. Oggi è l'ultimo giorno di qualificazioni per i 108 partecipanti: tra questi anche il sammarinese Thomas De Marini, pienamente in corsa per un posto tra i 48 finalisti, che saranno ufficializzati in serata. Domani le finali, divise in 5 step: dopo il primo giro di gare resteranno in corsa 24 concorrenti, poi 16, 8 e infine i migliori 4, che si contenderanno il titolo.

