TENNIS San Marino Open: Pellegrino secondo semifinalista

San Marino Open: Pellegrino secondo semifinalista.

Dopo oltre 2 ore e un quarto di battaglia Andrea Pellegrino conquista la semifinale al San Marino Open. Vittoria in due set, entrambi al tie-break, per il 26enne di Bisceglie che quindi si impone 7-6(3) 7-6(4) sul qualificato Alexander Weis, in un derby tutto italiano. Tra qualche ora Pellegrino tornerà sul Centrale per affrontare il bosniaco Nerman Fatic.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: