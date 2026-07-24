TENNIS San Marino Open: presentata la 33ª edizione Tanti italiani al via tra cui Marco Cecchinato, Andrea Pellegrino e Luca Nardi

Presentata la 33ª edizione del San Marino Open, torneo Challenger della categoria 125. Sarà l'appuntamento più importante della settimana dell'intero circuito mondiale per quanto riguarda i tornei su terra rossa, e l'entry list è certamente di alto livello, nonostante qualche defezione dell'ultimo minuto.

La testa di serie numero 1 del tabellone sarà l'argentino Facundo Diaz Acosta, numero 108 del ranking mondiale e già vincitore di 4 titoli in questa stagione, tra cui il challenger di Milano di poche settimane fa. Sui campi del San Marino Tennis Club sarà ovviamente presente una nutrita truppa di italiani, tra cui spicca Marco Cecchinato, ex numero 16 al mondo, che a Milano ha perso in finale proprio contro Diaz Acosta. Parteciperanno al torneo anche Andrea Pellegrino, finalista dell'edizione 2023, Francesco Maestrelli e Luca Nardi, con il 23enne di Pesaro che, dopo la frattura all'ulna del braccio subita in primavera, sta cercando di scalare nuovamente il ranking mondiale che lo aveva visto arrivare fino alla posizione numero 67 nella scorsa stagione. Rossano Fabbri, segretario di stato allo sport, ha evidenziato come questo evento sia particolarmente importante per il territorio.

"È veramente un torneo significativo per la Repubblica di San Marino, credo che sia uno dei tornei più significativi, aiuta a promuovere la nostra immagine nel mondo ed è un evento che si migliora di anno in anno, quindi significa tantissimo, perché oltre a contribuire ad essere uno degli eventi più importanti dello sport sanmarinese internamente, è uno di quelli che più riesce a veicolare l'immagine dello sport sanmarinese a livello internazionale fuori dai nostri confini e quindi ha un triplo valore aggiunto".

Durante la conferenza stampa sono state anche comunicate le wild card del torneo. Nel tabellone principale spazio a tre giovani italiani: Filippo Romano, Carlo Alberto Caniato e Jacopo Vasamì. Nel tabellone cadetto invece gli inviti sono stati assegnati ai riminesi Manuel Mazza e Alberto Bronzetti che si allenano spesso al circolo di Montecchio, Wildcard per le qualificazioni anche per Lorenzo Angelini e per il tennista maltese Alex de Gabriele, invito frutto di un accordo di collaborazione fra la Federazione Sammarinese Tennis e l'omologa federazione maltese volto al reciproco sviluppo internazionale dei tennisti di entrambe le realtà.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: