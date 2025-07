TENNIS San Marino Open promosso a pieni voti: dalla sorpresa Klein alle giovani promesse E' andata in archivio l'edizione 2025 degli Internazionali di Tennis San Marino Open: vince la sopresa Lukas Klein, capace di spuntarla tra tante giovani promesse.

Un successo a sorpresa ma meritato, match combattuti – risolti spesso e volentieri al terzo set -, giovani promesse destinate a calcare palcoscenici prestigiosi negli anni a venire. L'edizione 2025 del San Marino Open è stato un concentrato di emozioni e soprattutto l'ennesima conferma di un Challenger che – di Challenger – ha solo il nome. Sono stati gli stessi giocatori a confermarlo, nel corso di tutta la settimana: un torneo che, per l'organizzazione maniacale, vale un ATP 250. Nell'attesa e nella speranza che in un prossimo futuro questo possa realmente concretizzarsi, gli Internazionali di Tennis si godono la nomea di uno dei migliori Challenger al mondo.

Alla fine trionfa Lukas Klein, tornato a conquistare un titolo a distanza di due anni dall'ultima volta. E lo ha fatto dopo una settimana perfetta, da “ammazzagrandi”: lo slovacco ha eliminato ben 4 delle 8 teste di serie presenti. Dalla n.1 Royer alla n.3 Gigante – ultimo italiano rimasto in tabellone – fino alla gran chiusura con Dino Prizmic. Il croato, n.5 del seeding, è stata la più bella espressione di un torneo riservato ai Next Gen. In questa edizione è mancato il nome di grido – come poteva essere Fognini – ma ci sono stati tanti tennisti pronti al grande salto: lo stesso Prizmic, poi Engel e gli azzurri Cinà e Caniato. Il futuro è tutto da scrivere ma – chissà – tra qualche anno gli organizzatori potranno vantarsi del fatto di averli portati in Repubblica.

Una macchina che, come al solito, ha funzionato alla perfezione. "È stato un bel torneo, è stata una grande soddisfazione" - dice Mahena Abbati, direttrice del torneo - "mi sembra che tutto sia andato bene e abbiamo avuto una grande presenza di pubblico e siamo veramente molto contentiper tutte le persone che hanno lavorato e che hanno reso possibile tutto questo successo, questa manifestazione, perché la soddisfazione mia è ovviamente di tutti loro".

