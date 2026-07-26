San Marino Open, qualificazioni: Bondioli rinuncia per infortunio, avanti quasi tutte le teste di serie

Foto: San Marino Open

Il maltempo cambia il programma della prima giornata di qualificazioni del San Marino Open di tennis, ma non i suoi piani, perché da metà mattinata il sole ha sorriso agli Internazionali, asciugando la terra rossa di Montecchio e consentendo a tutti di scendere in campo. O, meglio, quasi tutti, perché colui che avrebbe dovuto aprire le danze sul campo Centrale, la testa di serie numero 2 Bondioli, ha dovuto rinunciare alla partita per un problema fisico, lasciando via libera al ceco Vrbenski. Nel resto degli incontri, si sono visti quasi solamente dei risultati di 2-0, con i pronostici rispettati per la maggior parte e poche sorprese, tra le wild card e gli alternates, con le teste di serie avanzate quasi in blocco.

Scollinata la prima giornata, nel lunedì di Montecchio si giocheranno non solo le ultime partite di qualificazione, ma anche una parte del primo turno del tabellone principale. E allora, ecco la partita più attesa di questo esordio, tra la testa di serie numero 4 Basilashvili e il serbo Djere, rispettivamente ex numero 16 e 27 del ranking mondiale. Interessante anche quella tra il francese Muller e Napolitano, primo italiano di scena, che precederà i vari derby azzurri in programma. Si va in campo alle 10 per la parte finale delle qualificazioni, alle 14 tocca ai big, una volta finite le partite, spazio alla serata di gala: il San Marino Open entra nel vivo.







