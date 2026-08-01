San Marino Open, sarà Davide contro Golia in finale: Diaz Acosta sfida Poljicak

La testa di serie numero 1 contro il qualificato più sorprendente del torneo. Sarà questa la finale del San Marino Open 2026, 33a edizione degli Internazionali di tennis del Titano, che vedrà opposti l'argentino Facundo Diaz Acosta e il croato Mili Poljicak. A entrambi sono bastati due set per avere ragione del rispettivo avversario in semifinale, Vilius Gaubas e Juan Pablo Varillas. Di 6-2 6-3 è il punteggio in favore di Diaz Acosta contro il lituano, ormai ex testa di serie numero 3, di 7-5 6-4 per Poljicak contro il peruviano: risultati diversi, ma durate di gara praticamente identiche, attorno alle due ore.

Ad aprire il programma è stata la sfida tra i due qualificati, con il croato che ha cominciato malissimo, sbagliando colpi a destra e a manca. La gara sembrava perciò ben indirizzata verso Varillias, poi però Poljicak ha ritrovato la rotta e ha rimesso in piedi tutto. Andamento simile nel secondo set, col break immediato del peruviano, che tuttavia stavolta è apparso più impreciso e meno cinico nel chiudere, rispetto alle gare precedenti, subendo un'altra rimonta e l'eliminazione.

Ancora peggio ha aperto la sfida serale Gaubas, cedendo quattro game di fila a Diaz Acosta, un mostro nello spostare come vuole l'avversario di turno con la potenza e la precisione del proprio rovescio. Risveglio tardivo, quello del lituano, che però lo ha portato con tutto un altro morale al secondo parziale, dove ha tenuto due turni di servizio complicati, rischiando anche di piazzare un break. Tuttavia, l'occasione è svanita, nel quinto game il servizio all'avversario l'ha strappato Diaz Acosta e il numero 1 del torneo non s'è più guardato indietro.

E così, in finale ci saranno un argentino e un croato. Non è la prima volta per nessuna delle due Nazioni, perché croato era anche Dino Prizmic, finalista lo scorso anno, mentre per i sudamericani bisogna tornare indietro di 20 anni, al 2006, quando all'ultimo atto arrivò Sergio Roitman. Entrambi persero, ma quest'anno uno dei due dovrà per forza di cosa vincere e, di chiunque si trattasse, sarebbe una prima volta a livello personale.







