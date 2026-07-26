TENNIS San Marino Open senza giudici di linea, Lombardini: "La 33a edizione un passo verso la tecnologia" Il direttore del torneo annuncia tutte le novità, dalla chiamata elettronica al live stream, fino al live score

La 33a edizione del San Marino Open sarà la prima senza i giudici di linea e rappresenterà "un passo concreto verso la tecnologia, con chiamata elettronica, live stream, live score. Abbiamo pensato a tante novità". Lo aveva annunciato il direttore del torneo, Nicola Lombardini, durante la conferenza stampa di presentazione e ora lo si è visto anche in campo.

"Ci aspettiamo del gran bel tennis, tanto pubblico non solo durante i match, ma anche durante il giorno - spiega -, perché abbiamo allestito tanti spazi dedicati al pubblico, come il fans village con i giocatori del torneo che palleggeranno con i più giovani, il villaggio ospitalità con un nuovo ristorante, con tanti stand dell'ospitalità, stand commerciali dove poter trascorrere qualche ora della propria visita a San Marino, quindi contiamo di avere un buon ritorno di pubblico soprattutto perché l'entry list quest'anno è davvero interessante e importante, con tanti giovani italiani alla ribalta e tanti giocatori già affermati nel circuito Challenger che proveranno la scalata. Il giorno della finale del Challenger sarà il primo giorno di qualificazione del torneo ITF Junior J60, giunto alla 13a edizione, per cui ci sarà la sovrapposizione di questi giovani che arriveranno al torneo e potranno godersi le battute decisive del Challenger prima di scendere in campo e darsi battaglia per il titolo Junior".

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