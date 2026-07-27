San Marino Open, si alza il sipario: subito sfide da brividi, il Challenger entra nel vivo
Il tennis torna protagonista sul Titano. Dopo il weekend dedicato alle qualificazioni, il San Marino Open ATP Challenger 125 apre ufficialmente il tabellone principale con una prima giornata che promette spettacolo, qualità e nomi di assoluto livello
Sui campi in terra rossa del Centro Tennis di Montecchio comincia la corsa verso la finale del 2 agosto, con un cast capace di mescolare ex protagonisti del circuito maggiore, giovani in ascesa e tanti italiani pronti a recitare un ruolo da protagonisti.
Ad aprire il programma sul Centrale doveva essere una sfida che poteva tranquillamente valere un turno avanzato: il georgiano Nikoloz Basilashvili, ex numero 16 del mondo e vincitore di cinque titoli ATP, contro il serbo Laslo Djere, altro giocatore di grande esperienza internazionale ma che ha dovuto dare forfait per un problema al polso destro. Il primo turno del georgiano dunque slitta di 24 ore.
Il resto del programma resta confermato: Alexandre Müller, campione dell'edizione 2024, proverà a riprendere il filo con un torneo che gli ha regalato grandi soddisfazioni. Il francese sfiderà Stefano Napolitano, deciso a sfruttare il sostegno del pubblico italiano per tentare il colpo contro una delle teste di serie. Grande attenzione anche per gli altri incontri di primo turno. Lo spagnolo Daniel Rincón, già semifinalista a San Marino, affronta il boliviano Juan Carlos Prado Angelo, mentre cresce l'attesa per l'esordio nei prossimi giorni dei principali favoriti del torneo, tra cui l'argentino Facundo Díaz Acosta, il finlandese Otto Virtanen, il lituano Vilius Gaubas e l'azzurro Andrea Pellegrino, in un tabellone che si annuncia tra i più competitivi delle ultime edizioni.
La giornata inizierà però già dalle ore 10 con gli ultimi incontri delle qualificazioni. Riflettori puntati sugli italiani Francesco Forti, Enrico Dalla Valle, Manuel Mazza e Tommaso Compagnucci, tutti a caccia di un posto nel main draw.
[Banner_Google_ADS]