San Marino Open, tocca ai giovani: è cominciato il torneo J60

Dopo gli adulti, tocca ai giovani. Sulla terra rossa del Centro tennis di Montecchio, la stessa che ha incoronato Facundo Diaz Acosta campione del San Marino Open 2026, è cominciato il torneo J60, quello dedicato agli under 18, maschili e femminili. Anche stavolta il World tennis tour juniors porta sul Titano una delle 980 competizioni previste in tutto il mondo e suddivise in sei livelli.

A Montecchio si sono già giocate le qualificazioni – che vedevano in gara con una wild card anche il sammarinese Gian Nicola Lonfernini, eliminato dall'italiano Riccardo Bogdan Pastrav – e ora sono partiti i gironi, dove sono presenti Nicolò Bollini e Serena Pellandra come atleti del titano. Questo perché il torneo, da quest'anno, non prevede più immediatamente degli incontri a eliminazione diretta, ma prima una fase di round robin, con otto gruppi da quattro giocatori, e, solo dopo, l'inizio delle gare da dentro o fuori.

Come preventivabile, il maggior numero di tennisti arriva dall'Italia, con diversi rappresentanti anche delle province circostanti, ma ci sono anche vari stranieri, per esempio da Danimarca, Montenegro, Francia, Svizzera e Romania. La settimana prevede tre giorni di round robin, da lunedì a mercoledì, giovedì i quarti di finale, venerdì le semifinali e sabato le due finali. Inoltre, giovedì partirà anche il torneo di doppio, che si concentrerà in tre giornate, con ultimo atto sempre di sabato, sia al maschile, sia al femminile.







