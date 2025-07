TENNIS San Marino Open, un'attesa "Gigante" Il romano guida la pattuglia azzurra sui campi di Montecchio

A meno di due settimane dal San Marino Open, l'entry list prende forma e regala le prime certezze. A cominciare da quella di Matteo Gigante, numero 133 del ranking, ma soprattutto fresco di terzo turno al Roland Garros con lo scalpo a un top 20 come Tsitsipas.Per il tennista romano, che nell'edizione 2024 si è arrampicato fino ai quarti di finale, si tratta di un ritorno sulla terra battuta di Montecchio.

Al netto di sorprese sempre possibili grazie alla wild card che ancora non sono state ufficializzate, a guidare il ranking sarà quel Valentin Royer che a Wimbledon si è concesso (pure lui) il lusso di battere Tsitsipas, seppure a mezzo servizio. Ancora in corsa sull'erba dei Championship il francese che ha prima raggiunto il main draw e ora se la vedrà al secondo turno con l'esperto Adrian Mannarino. Chance di ben figurare anche per gli azzurri Arnaboldi, buona primavera a livello challenger per lui, e Maestrelli, vincitore a Francavilla al Mare.

Il resto è attesa per le wild card da assegnare a qualche grosso nome o a giovani di belle speranze. Il torneo, categoria challenger Atp 125, è in programma dal 14 al 20 luglio prossimi al Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio.

