San Marino Open: Valentin Vacherot nei quarti di finale

Un match a senso unico quello che ha visto Valentin Vacherot prendere il largo sin dai primi scambi contro l'olandese Jesper de Jong nel match valido per gli ottavi di finale del San Marino Open. Il monegasco che parteciperà alla Coppa Davis come rappresentante del Principato ha chiuso il match col punteggio di 6-2, 6-3 approfittando di un'ottima prima di servizio (76%) e di 5 ace vincenti piazzati durante la partita. De Jong ha fatto molta fatica in risposta e non è riuscito a uscire da un palleggio che effettivamente si è rivelato il suo tallone di Achille durante tutto il match. Nel secondo set approfittando di qualche buona prima ha fatto un break e si aggiudicato tre game consecutivi che però non sono bastati a riaprire la partita. Vacherot incontrerà nei quarti di finale il vincitore del match in programma tra Cecchinato e Forti, partita in diretta su San Marino RTV dalle 20.