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San Marino Open: Virtanen eliminato a sorpresa

Nel challenger di San Marino salta la testa di serie numero 2, sconfitta per 6-2 6-4 da Skatov. Avanza ai quarti Gaubas che batte nettamente Alberto Oliveri

di Gabriele Mento
30 lug 2026

Salta un'altra testa di serie al San Marino Open, con Otto Virtanen, numero 2 del seeding, sconfitto nettamente per 6-2 6-4 dal kazako Timofey Skatov. Un risultato a sorpresa quello maturato sul centrale di Fonte dell'Ovo, con il finlandese apparso fin da subito molto contratto. Il kazako è stato sempre avanti nel punteggio per tutta la durata del match, con Virtanen che non è mai riuscito a trovare il ritmo giusto in campo. Tanti errori al servizio, percentuale bassissima di prime palle in campo e rendimento pessimo con il secondo servizio, con anche sei doppi falli nel corso del match. L'unico momento in cui la partita è sembrata poter tornare a essere equilibrata è stato l'inzio del secondo set, con Virtanen capace di strappare il servizio al kazako. Reazione che però è stata un fuoco di paglia, con Skatov bravo a riprendere in breve tempo il comando delle operazioni, mentre il finlandese ha commesso nuovamente tanti errori, uscendo mestamente dal torneo.

Nell'altro incontro del pomeriggio, avanza invece la testa di serie numero 3 del tabellone, con il lituano Vilius Gaubas che ha facilmente sconfitto l'argentino Genaro Alberto Oliveri con il punteggio di 6-2 6-3 in una partita mai sembrata realmente in discussione, fatta eccezione per un piccolo passaggio a vuoto del lituano nel terzo game del secondo parziale, riuscendo però a recuperare immediatamente lo svantaggio nel gioco successivo.




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