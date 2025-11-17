TV LIVE ·
San Marino ospita il Fight Clubbing World Championship 2025

L'evento numero uno degli sport da combattimento il 20 dicembre sbarca al Multieventi. L'organizzatore Andrea Sagi: "Più di 14 nazioni presenti, con oltre 30 professionisti che saliranno sul ring". Tra questi l'atleta di casa Roberto Gheorghita

di Roberto Chiesa
17 nov 2025

È per distacco l'evento numero uno degli sport da combattimento e arriva a San Marino, è il Fight Clubbing 2025 che il 20 dicembre sbarca al Multieventi con i suoi grandi numeri, svelati dall'organizzatore Andrea Sagi: 

"Uno degli eventi più attesi di Fight Clubbing abbiamo campioni provenienti da ogni mondo, più di 14 nazioni presenti, più di 30 professionisti che saliranno sul ring per fare questo assalto al mondiale. Mondovisione, diretta Dazn dalle 20 e 30, 220 paesi e tanto, tanto, tanto spettacolo".

Un progetto senza precedenti per visibilità e impatto globale, quella diretta garantita dalla piattaforma DAZN, un evento patrocinato dalle Segreterie di Stato al Turismo e allo Sport che vedrà l'assalto al titolo mondiale da parte dell'atleta di casa Roberto Gheorghita:

"Sono molto contento, molto orgoglioso di essere riuscito assieme al Fight Clubbing di portare un evento di così grande portata a San Marino. Giustamente tutto è iniziato qui e è quasi come un cerchio che si chiude. Vincere il titolo sarebbe la ciliegina sulla torta, ci stiamo lavorando e vi aspetto tutti il 20 dicembre al multieventi Sport Domus".





