BASEBALL San Marino ospita il Modena per chiudere la serie e conquistare la semifinale scudetto Domani sera a Serravalle si gioca gara 3 dei play-off con la squadra di Bindi in vantaggio per 2 a 0

San Marino ospita il Modena per chiudere la serie e conquistare la semifinale scudetto.

Domani sera con inizio alle 20.30, il San Marino baseball ospita il Modena nella terza partita dei quarti di finale dei play-off scudetto. La squadra di Doriano Bindi conduce la serie per 2 a 0 e in caso di vittoria si qualificherebbe per la semifinale scudetto, contro la vincente della sfida tra Grosseto e Macerata.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: