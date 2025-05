BASEBALL San Marino ospita Macerata: in palio il 2° posto I titani tornano in campo a Serravalle nell'ultima d'andata. L'obiettivo è difendere la posizione e magari impensierire la capolista Parma

San Marino ospita Macerata: in palio il 2° posto.

Dopo la vittoria nel recupero del terzo turno contro Parma, il San Marino Baseball tornerà in campo stasera e domani a Serravalle per l'ultima giornata del girone andata. Avversaria sarà Macerata, in uno scontro diretto per il secondo posto, che però potrebbe anche mettere a rischio la prima posizione di Parma, in caso di doppietta di una delle due squadre e di scivolone degli emiliani contro Nettuno.

I titani arrivano alla gara con sei vittorie nelle ultime sette gare e otto successi complessivi in 11 incontri. Anche Macerata ne ha otto, ma su 12, mentre Parma comanda con nove su 11. Playball alle 20, sia oggi, sia domani.

