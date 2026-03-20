San Marino ospita per la prima volta la Billie Jean King Cup

La stagione 2026 del tennis sammarinese si aprirà con una novità di rilievo internazionale: dal 15 al 21 giugno i campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio ospiteranno la Billie Jean King Cup, con l’organizzazione delle gare del gruppo III Europa affidata alla Federazione Sammarinese Tennis. Si tratta della prima volta sul Titano per la competizione a squadre femminile equivalente alla Coppa Davis.

Saranno 13 le nazioni partecipanti: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Estonia, Islanda, Irlanda, Kosovo, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro e San Marino, che farà gli onori di casa. “Organizzare la Billie Jean King Cup a San Marino era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati nel 2026 e siamo orgogliosi di aver ottenuto questa importantissima assegnazione”, commenta il presidente della Federazione Sammarinese Tennis, Elia Santi. “Sarà dunque un’estate di grande tennis, con la competizione femminile a squadre che si aggiunge agli Internazionali di Tennis San Marino Open, in programma dal 27 luglio al 2 agosto, e al San Marino Junior Open Under 18, che inizierà il 3 agosto”.

San Marino partecipa ininterrottamente alla Billie Jean King Cup dal 2023, mostrando una crescita costante nella competizione internazionale. Della formazione biancazzurra faranno parte Silvia Alletti, Talita Giardi, Serena Pellandra ed Emma Pelliccioni. Alletti e Pellandra sono state recentemente confermate atlete di interesse federale dal Consiglio federale della FST, insieme a Matteo Rosti, giovanissimo talento sammarinese classe 2012.















