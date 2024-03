PALLAVOLO San Marino ospiterà l'Europeo femminile dei Piccoli Stati Appuntamento sul Titano dal 30 maggio al 2 giugno.

La Repubblica di San Marino torna ad affacciarsi sul palcoscenico internazionale del volley, giusto dieci anni dopo aver ospitato gli Europei junior femminili del 2014. Dal 30 maggio al 2 giugno prossimi, il Pala Casadei ospiterà le finali del Campionato europeo senior Small Countries Association di pallavolo.

Per prepararsi al meglio per gli Europei, la nazionale femminile giocherà due partite nei giorni a ridosso della Pasqua. Quelli di fine maggio / inizio giugno saranno giorni intensi per la Federazione. Infatti, anche la nazionale senior maschile sarà impegnata nel suo Europeo con lo sguardo sempre rivolto ad Andorra 2025. Dal 29 maggio al 2 giugno il gruppo guidato dal Ct Stefano Mascetti giocherà nel Liechtenstein e se la vedrà con Scozia, Irlanda e Irlanda del Nord oltre che con i padroni di casa. Rondelli e compagni si prepareranno con raduni e allenamenti intercalati fra i vari impegni che i giocatori eleggibili per la nazionale hanno con le varie squadre di club, per poi accelerare la preparazione negli ultimi giorni precedenti la partenza per l’Europeo.

