San Marino Padel Cup: al via il main draw

Un parterre di tutto rispetto per la San Marino Padel Cup, alla sua prima edizione e già in grado di richiamare nomi eccellenti per una disciplina che ha preso piede negli ultimi tempi. Dopo i turni di qualificazione, oggi i primi incontri del tabellone principale sui campi del Wonderbay. La prima sorpresa è l'eliminazione della testa di serie n.7 del torneo, la coppia formata da Perez Cabeza e Martin Iriat, sconfitti in tre set dall'argentino Mourino e dallo spagnolo Montiel. Nessun problema, invece, per i n.4 del seeding Melendez Amaya-Suescun e i n.6 Patiniotis-Rivera Serra che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale, in programma domani. Avanzano anche due coppie provenienti dalle qualificazioni, entrambe italiane: Pirraglia e Brusa hanno sconfitto in due set i connazionali Bruno e Mezzetti. Successo importante anche per Edoardo Sardella e il misanese Federico Galli con quest'ultimo che ha avuto pure un passato nella Nazionale sammarinese di Padel.

Per quanto riguarda i sammarinesi sono 3 quelli nel main draw, entrati con una wild card: Edoardo Berardi giocherà con l'italiano Cicognani mentre Jarno Giardi e William Forcellini formano una coppia tutta biancazzurra. In serata scendono in campo anche le prime due teste di serie: Ramirez del Campo e Marcos Duran sono i numeri 45 e 40 del ranking mondiale. Ancora meglio, sulla carta, gli spagnoli Ruiz Remedios e Rubio Perez, rispettivamente 29 e 32 del World Padel Tour.

Nel servizio l'intervista a Federico Galli