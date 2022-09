PADEL San Marino Padel Cup: al via il main draw Dopo i turni di qualificazione, oggi è entrato nel vivo il San Marino International Kuikma Padel Cup con i sedicesimi di finale del tabellone principale. Molte conferme ma anche diverse sorprese nelle sfide del primo pomeriggio.

Un parterre di tutto rispetto per la San Marino Padel Cup, alla sua prima edizione e già in grado di richiamare nomi eccellenti per una disciplina che ha preso piede negli ultimi tempi. Dopo i turni di qualificazione, oggi i primi incontri del tabellone principale sui campi del Wonderbay. La prima sorpresa è l'eliminazione della testa di serie n.7 del torneo, la coppia formata da Perez Cabeza e Martin Iriat, sconfitti in tre set dall'argentino Mourino e dallo spagnolo Montiel. Nessun problema, invece, per i n.4 del seeding Melendez Amaya-Suescun e i n.6 Patiniotis-Rivera Serra che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale, in programma domani. Avanzano anche due coppie provenienti dalle qualificazioni, entrambe italiane: Pirraglia e Brusa hanno sconfitto in due set i connazionali Bruno e Mezzetti. Successo importante anche per Edoardo Sardella e il misanese Federico Galli con quest'ultimo che ha avuto pure un passato nella Nazionale sammarinese di Padel.

Per quanto riguarda i sammarinesi sono 3 quelli nel main draw, entrati con una wild card: Edoardo Berardi giocherà con l'italiano Cicognani mentre Jarno Giardi e William Forcellini formano una coppia tutta biancazzurra. In serata scendono in campo anche le prime due teste di serie: Ramirez del Campo e Marcos Duran sono i numeri 45 e 40 del ranking mondiale. Ancora meglio, sulla carta, gli spagnoli Ruiz Remedios e Rubio Perez, rispettivamente 29 e 32 del World Padel Tour.

Nel servizio l'intervista a Federico Galli

