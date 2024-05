San Marino: parte con una sconfitta la sfida contro Grosseto

Primo ko in stagione per il San Marino Baseball, che cade in gara1 a Serravalle col Bbc Grosseto per 0-4. La gara, condotta dagli ospiti fin dal secondo inning, vede i sammarinesi battere meno valide degli avversari e commettere qualche errore in difesa. Nel box di battuta 3/3 per Celli e 3/4 per Batista. Pitcher vincente Carbo, perdente Quevedo. Il primo lancio della partita è stato effettuato da Joe Mazzuca ed è stato ricevuto a casa base da Simone Albanese. Un bel momento di amarcord, un modo per rituffarsi nella storia recente del batti e corri sammarinese. Alle 15 gara2.