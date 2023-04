BASEBALL San Marino parte forte, Athletics ko per manifesta I campioni d'Italia debuttano travolgendo i bolognesi, battuti 11-1 in 7 inning.

Tutto secondo copione nella prima di una Serie A che, in questa fase iniziale, mescola corazzate e comparse. Così San Marino debutta con manifesta, con l'Athetics Bologna che a Serravalle va subito in vantaggio e poi finisce travolto 11-1. Nei Titani spicca la prova di Celli, 3/3 e 5 punti battuti a casa. Positivo anche il debutto di Ericson Leonora, 2/4 – al pari di Lino e Batista – e autore della prima valida della stagione. Nonché prima delle 13 della partita sammarinese, che si compone anche di 10 basi ball.

Sul monte Peluso vincente e Di Raffaele in leggera difficoltà iniziale, difficoltà che Bologna, nella parte alta dell'inning di apertura, sfrutta per portarsi avanti. Classico fuoco di paglia, perché nel suo primo giro in battuta San Marino va subito di ribaltone. Gerarchie ristabilite in fretta e da lì in poi non ci saranno più sorprese. La pietra tombale, di fatto, arriva già nella ripresa seguente, col poker dei ragazzi di Bindi a scrivere 6-1 sul tabellone. Bologna non reagisce e San Marino allunga con un punto nel 4° e altri tre nel 6°, così il 7° inning, cominciato sul +9 per i campioni d'Italia, è già di decisivo. Nella parte alta l'Athletics va in bianco, San Marino invece bussa ancora e tanto basta per il decino di vantaggio che vale la manifesta e cancella le ultime due riprese in programma.

