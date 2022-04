San Marino, patria del Running Riparte la stagione del running a San Marino. 4 le date del calendario in Repubblica

Presentato il calendario degli eventi per atleti e appassionati di running che sempre con maggior frequenza scelgono le gare organizzate dalla Track&Field San Marino in stretta collaborazione con la Federazione Atletica Leggera rappresentata dal Presidente Mauro Santi. Samuele Guiducci ha illustrato il calendario 2022 con 4 date; a cominciare con il Giro del Monte in programma sabato 14 maggio con partenza alle 18, stesse modalità: circuito cittadino, distanza 7 km. Il 5 giugno la seconda edizione della The Space Ten San Marino, gara Nazionale Fidal sulla distanza certificata di 10 km con partenza da Gualdicciolo.

Doppio appuntamento il 4 settembre con la San Marino Ekiden Marathon. Maratona di 42 km e 165 metri che si può correre a staffetta per Team 5 concorrenti, e la San Marino Marathon, maratona individuale. La novità del 2022 riguarda la gara Nazionale Fidal denominata Fast 5k San Marino. Distanza di 5 chilometri su un percorso, zona Rovereta, inedito e velocissimo, appuntamento questo per domenica 9 ottobre. Per ogni evento c'è la possibilità di iscriversi a squadre amatoriali, con amici, e colleghi con la formula CorporateRun.

