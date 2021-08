San Marino pentacampione nel baseball. Tiago Da Silva MVP della finale

Sentiamo Simone Albanese e Tiago Da Silva

San Marino pentacampione che ritrova lo scudetto del baseball a distanza di otto anni. Una grande vittoria raggiunta in gara4 per la grande soddisfazione del capitano Simone Albanese. Grande risalto per il successo di San Marino, che nell'estate delle tre medaglie olimpiche può celebrare anche uno scudetto.

Un risultato incredibile per lo sport del Titano, con la squadra di Doriano Bindi che sfata anche il tabù Bologna dopo le quattro finali perse, delle quali le ultime due consecutive. Grande protagonista di questa serie scudetto è stato il lanciatore Tiago Da Silva tornato sul Titano eletto anche MVP della finale.