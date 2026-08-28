GIOCHI DEL MEDITERRANEO San Marino per il momento a quota 27 podi nella storia dei Giochi del Mediterraneo Giornata senza gare a Taranto per gli atleti sammarinesi, impegnati nei prossimi giorni ancora nell'atletica, nell'equitazione e nel tennis tavolo.

Le abbiamo accarezzate con il pensiero, poi anche sognate, quando, 50 giorni prima del via dei Giochi di Taranto, sono state presentate. Le abbiamo sperate, fino a vederle accanto alla bandiera di San Marino. Che sarà pure più terra di sport e passione che di mare, ma questo, in fondo, poco importa. Belle, sono belle, le medaglie di Taranto. Le due “X” del numero 20 romano, da una parte, si ispirano alle linee del Monumento al Marinaio, simbolo della città e richiamo ideale all’abbraccio tra i popoli. Quegli stessi abbracci che hanno regalato emozioni forti anche ai sammarinesi. Nell’ultimo tiro, con il fiato sospeso, soprattutto quando la differenza riempie le caselle del medagliere. Soffia via la delusione per ciò che non è stato, perché ciò che è oggi sono quattro medaglie.

Quattro podi che portano, per ora, la storia di San Marino a quota 27: 7 ori, 10 argenti e 10 bronzi. Undici partecipazioni ai Giochi del Mediterraneo, 23 medaglie nelle ultime cinque edizioni. Con le bocce e il tiro a confermarsi ancora una volta espressione di una tradizione antica, ma affidata a interpreti giovani, a volte giovanissimi.

Davanti al mare di Taranto, al giro di boa dei Giochi del Mediterraneo, una parte della delegazione sammarinese è già rientrata sul Titano. E navigando con la mente tra Mar Grande e Mar Piccolo, la città dei Due Mari fa pensare a quei due aggettivi che tornano nello slogan scelto dalla delegazione di San Marino: “Piccolo Stato, grandi Sogni”.

Altre sfide attendono gli atleti sammarinesi, tra atletica, equitazione e tennistavolo. Ci sono sogni nei quali vale sempre la pena credere e sperare, soprattutto guardando alla storia di questa terra. Ce lo ha raccontato anche quella dell’Atleta di Taranto, un mito dell’antichità capace di competere con successo nelle arene di Atene e di vincere, pensate un po’, proprio quattro volte.

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