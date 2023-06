BASEBALL San Marino perde anche gara 2 Successo in rimonta della Fortitudo

San Marino perde anche gara 2.

In vantaggio da inizio gara, il San Marino Baseball subisce quattro punti al 5° e non riesce a portare a casa la vittoria. Bologna s’impone 4-3 al “Gianni Falchi”. Pitcher vincente Rivero, perdente Kourtis, salvezza per Robles.

