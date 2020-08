San Marino piega nuovamente l'UnipolSai 6-5 e conquista la vetta della classifica

Non delude le attese la sfida sul diamante di Serravalle tra San Marino e UnipolSai Bologna che danno vita ad un duello punto a punto da cui ne esce vincitrice la squadra di Mario Chiarini il cui merito è quello di saper assorbire la doppia rimonta degli avversari, la seconda proprio nell'ultima ripresa regolamentare, e trovare le giocate giuste per conquistare il successo (6-5) al primo extrainning, sfruttando qualche problema di controllo di Bassani. Una vittoria che regala la vetta solitaria della classifica a Celli e compagni in attesa dell'ultima sfida di sabato sera al Gianni Flachi dove la novità sarà il pubblico sulle tribune dopo l'ordinanza del presidente della Regione Emilia Romagna che da oggi, sabato 8 agosto, riapre le porte ai tifosi negli eventi sportivi.



Succede tutto al primo extrainning, con l’hit by pitch della vittoria a basi piene, dopo un match di enorme intensità, pieno di errori ma anche di super giocate difensive, di fuoricampo e di valide fortunose. È l’equilibrio a regnare in campo, coi Titani che si fanno recuperare due volte ma hanno anche il merito di rimettere la testa avanti nel momento cruciale.



Il vincente, in questo frullatore, è un Luca Di Raffaele freddo ed efficace, bravo a chiudere il match e a portare a casa la W. Menzione d’onore per Caseres, che oltre al colpito del 6-5 spara anche un fuoricampo da due punti. Tre le valide per Reginato, due per Monello con un doppio, un triplo e ottime giocate dietro al piatto. 14, in totale, per San Marino, contro le 6 di Bologna. Va anche detto, però, che la Fortitudo è andata in base anche con 11 basi ball e i Titani appena con 2. Infine, le super giocate difensive sugli esterni, con Russo a togliere due volte in tuffo una valida ad Avagnina e Celli a fare lo stesso una volta sull’altro versante.