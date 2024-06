BOCCE EUROPEI San Marino prenota due medaglie agli Europei di Bocce

San Marino prenota due medaglie agli Europei di Bocce.

San Marino si assicura due medaglie ai Campionati Europei di Terni. Enrico Dall'Olmo si è qualificato per la finalissima del Tiro di Precisione dove affronterà l'italiano Tommaso Gusmeroli, fresco recordman del mondo. In semifinale Dall'Olmo ha sfoderato una prestazione super per battere 28-12 lo sloveno Sofronievski. Grande impresa anche della Coppia Mista con Stella Paoletti e Jacopo Frisoni a contendere la medaglia d'oro alla coppia italiana formata da Laura Picchio e Mattia Visconti. Semifinale a senso unico per i titani che hanno travolto i croati Juginovic-Jurcevic per 8-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: