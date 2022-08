La delegazione sammarinese in partenza per Terni per partecipare al Campionato Mondiale World Archery è composta dal Capo Missione Marino Bartolini e dagli atleti Denis Pedrelli, Gianni Ottaviani, Carlo Chiaruzzi e Federica Valli.

Nel video le interviste al Presidente Federale Luciano Zanotti, al Capo Missione Marino Bartolini e all'atleta Federica Valli