San Marino pronta per i Giochi dei Piccoli Stati di Andorra: le nazionali di volley hanno completato la preparazione

La preparazione delle nazionali di volley di San Marino in vista dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025 è ufficialmente conclusa. Dopo settimane di allenamenti intensi e test amichevoli, le selezioni biancazzurre sono pronte a partire per affrontare la competizione, che prenderà il via il 26 maggio.

La nazionale maschile, guidata dal CT Roberto Pascucci, ha chiuso il proprio percorso con una convincente vittoria per 3-0 (29/27, 26/24, 25/21) contro il 4 Torri Ferrara, formazione militante in Serie B. Un test utile e di spessore, che ha permesso allo staff tecnico di valutare la tenuta del gruppo in vista delle sfide internazionali. Ottima la prova di Frascio, autore di 25 punti in un ruolo inedito da opposto, e solida la prestazione complessiva del team, che ha saputo reagire nei momenti di difficoltà. “Siamo soddisfatti del livello mostrato, soprattutto considerando la fisicità dell’avversario – ha commentato Pascucci –. I ragazzi hanno risposto bene, abbiamo sperimentato diverse soluzioni e mostrato una buona tenuta mentale nei finali di set”.

La nazionale femminile, allenata da Cristiano Lucchi, ha invece disputato un’amichevole contro l’Athena Rimini (Serie C), perdendo 3-1 (25/22, 18/25, 25/21, 25/20) ma mostrando buoni spunti e rotazioni complete. Tutte le giocatrici sono scese in campo, con De Gregorio top scorer a quota 21 punti, ben supportata da Ghinelli (10) e Magalotti (9). “Avremmo voluto giocare più partite, ma gli impegni di club lo hanno impedito – ha spiegato Lucchi –. Alcune cose sono da sistemare, soprattutto nella gestione del primo e secondo tocco, ma la squadra è pronta a dare il massimo”.

Ecco il calendario della nazionale maschile ai Giochi dei Piccoli Stati:

27 maggio ore 11: Islanda – San Marino

28 maggio ore 9: Lussemburgo – San Marino

29 maggio ore 9: Cipro – San Marino

29 maggio ore 20: San Marino – Monaco

30 maggio ore 18: San Marino – Andorra

Ecco il calendario della nazionale femminile ai Giochi dei Piccoli Stati:

28 maggio ore 13: San Marino – Lussemburgo

29 maggio ore 16: San Marino – Andorra

30 maggio ore 11: Cipro – San Marino

31 maggio ore 9: Monaco – San Marino